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В районе проведения операции Объединенных сил контрразведка совместно со следователями Службы безопасности Украины разоблачили агента террористической организации «ЛНР», бывшего сотрудника милиции.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следственных органов безопасности, экс-сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки «народной милиции ЛНР», подконтрольной спецслужбам РФ.

По заданию кураторов он собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований из района ООС, а также численности, личном составе и маршрутах передвижения этих подразделений. Для этого он налаживал знакомства с военными и осуществлял их изучение с целью вербовки. Отчеты злоумышленник отправлять кураторам по электронным каналам связи.  

Разоблачили экс-силовика в Светлодарске. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении. Он находится под стражей. Продолжается следствие.
ForUm

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