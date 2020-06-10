Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили генерального директора одного из государственных предприятий концерна «Укроборонпром», который привлекал к работе с секретными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился.

Как сообщает пресс-центр СБУ, директор знал об отсутствии допуска к государственной тайне у своего заместителя по вопросам режима. Однако продолжал давать распоряжения и налагать резолюции для непосредственного ознакомления и работы подчиненного с документами.

Они, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне операции Объединенных сил. В рамках уголовного производства по ч. 1. ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины должностному лицу сообщено о подозрении. Продолжается досудебное следствие.