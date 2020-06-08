В США подросток, в течение 10 часов убравший улицы после протестующих, получил в подарок машину, страховку и стипендию на обучение в колледже.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Когда Антонио Гвинн-младший увидел ущерб от протестов в своем родном городе Буффало, штат Нью-Йорк, он схватил метлу, купил несколько мешков для мусора и сам начал убирать улицы», - говорится в сообщении.

Парень начал убирать в 2 часа ночи и продолжал в течение 10 часов, а когда на уборку приехали соседи, выяснили, что Антонио уже сделал большую часть работы.

По словам Гвинна, один из проспектов города был заполнен стеклом и другим мусором, а утром множество людей будут использовать эту улицу, чтобы доехать на работу. Поэтому парень решил поскорее убрать улицу.

О действиях Антонио рассказали американские СМИ, и многие решили его отблагодарить. Например, некий Мэтт Блок подарил юноше свой красный Mustang 2004 года, еще один неравнодушный бизнесмен решил предоставить ему год бесплатного страхования авто в своем агентстве. Кроме того, в одном из колледжей Буффало предложили ему полную стипендию на обучение бизнесу у них.

В США вспыхнули протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы считали фальшивой. Один из офицеров прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло, вследствие чего Флойд спустя несколько часов умер.