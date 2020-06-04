Богдана Вечирко, управлявшего грузовиком, который въехал в толпу людей в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), освободили из заключения, не выдвинув обвинений.

Впрочем, по данным правоохранителей, расследование продолжается, сообщает Голос Америки.

В штате Миннесоте подозреваемых могут содержать без официально выдвинутых обвинений в течение 36 часов. В случае Вечирко этот срок истек.

35-летнего американца украинского происхождения арестовали по подозрению в совершении нападения и удерживали в тюрьме графства Геннепин.

В воскресенье вечером мужчина, находясь за рулем пустого бензовоза, на большой скорости въехал в толпу протестующих, которые двигались в сторону скоростной автострады I-35W. Местные СМИ в Миннесоте сообщают, что он заранее сигналил протестующим, однако не уменьшал скорость. Протестующие успели убежать, и во время происшествия никто из них не пострадал. Когда водитель остановился, его грузовик окружили протестующие.

На фотографиях заметно, что Вечирко избили. Его лицо и передняя часть тела имеют синяки и следы крови. Официально не подтверждено, кто это сделал. Перед заключением правоохранители отвезли водителя в больницу, у мужчины диагностировали ранение, не угрожающие его жизни.

Прокуроры могут обвинить Вечирко позже, если найдут доказательства его виновности. «Следователи сейчас в процессе сбора дополнительной информации и ответов, которые помогут принять решение по обвинению», - сообщили в офисе прокурора графства Геннепин.

Уполномоченный Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон заявил, что в начале расследования действия Вечирко выглядели как намеренные, но может оказаться, что это случилось не нарочно, добавил Харрингтон.

В Миннесоте, как и в других городах США, уже больше недели продолжаются массовые протесты после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, которого перед тем задержали полицейские. Возмущение общественности вызвал тот факт, что во время задержания один из полицейских длительное время давил коленом Флойду на шею. Мужчина повторял, что не может дышать. Полицейского, который прижал Флойда, уволили, ему предъявили обвинение в убийстве.

В украинском обществе штата Миннесота описывают Вечирко как «украинца, мирного христианина, хорошего семьянина, честного и порядочного человека». В украинском обществе рассказали, что он воспитывался в семье евангельских христиан.

По словам источников в украинском обществе, семья Вечирко эмигрировала в США, когда Богдану было 5 лет, в статусе религиозных беженцев. Его семья – из Червонограда Львовской области.

По словам источников, Богдан Вечирко пока ожидает первенца, его жена Людмила – на восьмом месяце беременности, она родом из Приднестровья.

Как рассказал приятель Богдана Артем Логинов, у Вечирко при задержании кто-то из толпы украл кошелек и мобильный телефон. С этого украденного телефона теперь неизвестные звонят жене и друзьям украинца с угрозами. Беременная жена вынуждена была временно сменить место жительства.

Друзья Вечирко также добавляют, что Богдан не воевал на востоке Украины, не служил в украинской армии, не был в Виннице и не имеет страницы на Фейсбуке, как об этом сообщают отдельные российские СМИ.

По словам друзей, он после иммиграции один раз посещал Украину – Одессу – два года назад.