Служба безопасности Украины разоблачила факт вмешательства в электронную систему Государственного земельного кадастра, который совершило должностное лицо Госслужбы Украины по геодезии, картографии и кадастра.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По версии следствия чиновник по заказу «клиентов» безосновательно удалил сведения о правах собственности на земельный участок общей площадью 5 гектаров на территории Ирпенского городского совета.

В рамках уголовного производства на основании постановления Печерского районного суда в Киеве, наложен арест на землю ориентировочной стоимостью 10 млн гривен. «Оперативное вмешательство СБУ не позволило злоумышленникам осуществить ее перепродажу и перерегистрацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество», - говорится в сообщении.

Сейчас принимаются меры по возврату незаконно отчужденных земельного участка и установление всех обстоятельств вмешательства в электронную систему Государственного земельного кадастра. Операция проводилась совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры. Продолжается досудебное следствие по ст 361, 364 и 366 Уголовного кодекса Украины.