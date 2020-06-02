также в разделеОбщество
СБУ: «Торговцы» госдолжностями хвастались связями с руководством ВР 7
Ляшко: После 22 июня адаптивный карантин могут изменить 10
«Еще немного»: Синоптик обещает Украине потепление 7
Идеолога «Сумской народной республики» будут судить заочно 11
В КСУ обжаловали закон об амнистии участников Майдана 29
Кинотеатры и санатории начнут открывать с 10 июня 12
Пассажиров в поездах «Интерсити+» продолжит кормить «Вог Кафе» 15
Стрельба в Броварах: Задержали еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом 29
Главы МИД «нормандского» формата проведут очередную встречу 16
Метеорологическое лето в Киеве опаздывает на 2 недели 10
В Минздраве заверили, что не скрывают данные о смертности от COVID-19 17
У ГБР появились вопросы к одному из руководителей тернопольской полиции 23
Второй день работы камер видеофиксации: в Украине резко сократилось число нарушений 29
Кулеба: Мы не будем помогать России решать проблему с водой в Крыму 71
В мире возмущены нападением на офис ОПЗЖ в Киеве 30
В Мариуполе задержали боевика из «группы Безлера» 27
СМИ опубликовали документы об офшорах на Багамах: почти 60 фирм – украинские 73
Мошенники пытались за $1 миллион продать должность главы Харьковской ОГА 94

Служба безопасности Украины разоблачила факт вмешательства в электронную систему Государственного земельного кадастра, который совершило должностное лицо Госслужбы Украины по геодезии, картографии и кадастра.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

 По версии следствия чиновник по заказу «клиентов» безосновательно удалил сведения о правах собственности на земельный участок общей площадью 5 гектаров на территории Ирпенского городского совета.

В рамках уголовного производства на основании постановления Печерского районного суда в Киеве, наложен арест на землю ориентировочной стоимостью 10 млн гривен. «Оперативное вмешательство СБУ не позволило злоумышленникам осуществить ее перепродажу и перерегистрацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество», - говорится в сообщении.

Сейчас принимаются меры по возврату незаконно отчужденных земельного участка и установление всех обстоятельств вмешательства в электронную систему Государственного земельного кадастра. Операция проводилась совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры. Продолжается досудебное следствие по ст 361, 364 и 366 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
6990 грн.
12
Теги