также в разделеОбщество
Дейдей, которого судили за разбой, стал помощником главы киевской полиции
В МВД заявили, что уволили главного винницкого полицейского не из-за Броваров 5
Умер композитор Мирослав Скорик 11
ОГП начал расследовать привлечение боевиками детей к войне на Донбассе 11
Нардепы хотят потратить 35 миллиардов из COVID-фонда на дороги 13
Львовщина продлила карантин до 5 июня 11
КИУ: 19 миллионеров из «Слуги народа» арендуют жилье за бюджетные средства 17
МВД: Материалы дела Шеремета открыты для ознакомления 18
Полицию Виннитчины возглавил скандальный экс-замглавы полиции Одесской области 42
Таран дал Вилкулу медаль «За содействие Вооруженным силам Украины» 16
Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны 17
Криклий обещает увеличить количество поездов на курорты 19
«Радио Свобода Европа»: в Киеве напали на штаб-квартиру крупнейшей оппозиционной политической партии Украины 42
Отстраненного руководителя винницкого облглавка трудоустроили в Киеве 23
Укрзализныця восстановила движение 439 пригородных поездов 60
Криклий назвал условия запуска поездов по всей Украине 47
В ВСУ за сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19 13
В Украине возобновили движение пассажирских поездов 26

За период действия карантинных мероприятий Служба безопасности Украины заблокировала более 2,6 тысячи сообществ с более миллионной аудиторией, разоблачила 385 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что 18 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

Такие агитаторы «работали» в Киеве, Одессе, Днипре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове. Через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти и информационной поддержку таких неправомерных мероприятий.

Информацию о выявленных 367 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 160 человек привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП. В течение 2019-2020 годов судами вынесено 26 обвинительных приговоров в отношении интернет-пропагандистов, которые умышленно осуществляли деструктивную информационную деятельность в ущерб государственной безопасности Украины с использованием социальных сетей.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2465 грн.
10
Теги