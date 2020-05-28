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Пентагон уведомил Конгресс о том, что украинское правительство добилось необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах, и заслуживает дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена, передает УНИАН.

По их словам, Киев добился успеха в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора, что было необходимым условием для продолжения помощи.

Пакет на 125 млн долларов является второй частью $250 млн помощи Украине, выделенных Конгрессом на 2020 год.

Представитель Пентагона отказался комментировать помощь, сославшись на политику департамента не комментировать пакеты оружия, которые находятся на рассмотрении в Конгрессе. Новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи (включая 100 «тактических планшетов») и два патрульных катера.

Включение катеров в пакет помощи в Пентагоне рассматривают как особо важное, с учетом милитаризации Россией Черного и Азовского морей и необходимости Украины противостоять этому.

 
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