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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении России необходимо сохранить. Об этом немецкий канцлер сказала в ходе форума, организованного Фондом Конрада Аденауэра, сообщает ZN.ua.

При этом она добавила, что диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо предоставить новые импульсы. «Этот канон правил и ценностей Россия неоднократно нарушала, Россия в нашем непосредственном соседстве создала ряд нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы на частях восточной Украины и вмешивается в западные демократии гибридными инструментом», - заявила Меркель.

По ее словам, нарушения фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

«Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет соблюдать санкции. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность предоставить новые импульсы отношениям», - отметила она.

 
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