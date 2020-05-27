В Житомирской области 26 мая митрополит Овручский и Коростенский Виссарион (Стретович) посетил пострадавших от лесных пожаров жителей села Остров.
Фото: Фейсбук
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Facebook протоиерея Павла Линника.
Митрополит Виссарион привез пострадавшим от пожаров питьевую воду, продукты питания и бытовую химию.
Одной из маленьких жительниц села Островы архиерей подарил велосипед.
Он пообщался с пострадавшими, ответил на их вопросы и благословил.
Протоиерей Павел Линник еженедельно совершает поездки с гуманитарной помощью в село Островы и в соседние села, которые также пострадали от пожаров.
Желающие в приобретении строительных материалов или оказать посильную помощь могут перечислить средства на карту ПриватБанка: 4149-6293-1000-3827. Получатель – Линник Павел.
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