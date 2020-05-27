Служба безопасности Украины установила персональные данные всех участников террористической группы, которые 26 мая 2018 осуществили артиллерийский обстрел позиций операции Объединенных сил на Луганщине. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.
Во время вражеской атаки погибли двое сотрудников Центра специальных операций «А» СБУ – полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще двое спецназовцев получили ранения.
По данным украинской контрразведки, группу террористов так называемого «3 мотострелкового батальона 4 омсбр народной милиции ЛНР» возглавлял уроженец РФ по прозвищу «Шумер». В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований. Для атаки на позиции операции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы боевики применили артиллерийское вооружение.
Также установлена причастность данной террористической группы к обстрелу подразделений Вооруженных сил Украины в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.
В рамках открытого уголовного производства предводителю группы и подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом предоставлено разрешение на задержание фигурантов. Злоумышленники объявлены в розыск.
Террористам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Мероприятия по разоблачению участников террористической группы проводились под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время