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Служба безопасности Украины установила персональные данные всех участников террористической группы, которые 26 мая 2018 осуществили артиллерийский обстрел позиций операции Объединенных сил на Луганщине. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

Во время вражеской атаки погибли двое сотрудников Центра специальных операций «А» СБУ – полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще двое спецназовцев получили ранения.

По данным украинской контрразведки, группу террористов так называемого «3 мотострелкового батальона 4 омсбр народной милиции ЛНР» возглавлял уроженец РФ по прозвищу «Шумер». В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований. Для атаки на позиции операции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы боевики применили артиллерийское вооружение.

Также установлена ​​причастность данной террористической группы к обстрелу подразделений Вооруженных сил Украины в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства предводителю группы и подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом предоставлено разрешение на задержание фигурантов. Злоумышленники объявлены в розыск.

Террористам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Мероприятия по разоблачению участников террористической группы проводились под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.
ForUm

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