Оперативники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность наркогруппировки, к которой причастен сотрудник Службы.

Как сообщил пресс-центр ведомства, дельцы обустроили в столице нарколаборатории в квартирах и гаражах, где изготавливали амфетамин в большом количестве. Клиентов для сбыта психотропных веществ они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальных кругах и через интернет-мессенджер.

Для передачи психотропного вещества и наркотических средств наркодельцы использовали так называемые «закладки» на территории Киевской области. Переправку психотропного вещества в другие регионы осуществляли через частные почтовые сервисы.

В ходе проведения следственных действий правоохранители задокументировали, что наркодельцы изготовляли до 20 килограммов амфетамина ежемесячно на 2 миллиона гривен по ценам черного рынка. Во время обысков в нарколабораториях и помещениях фигурантов изъяты прекурсоры, реактивы, оружие, наркотические средства, психотропные вещества и «лабораторное» оборудования.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ во процессуальным руководством Военной прокуратуры Киевского гарнизона задержали 4-х участников наркогруппировки. Всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.