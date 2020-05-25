Президент США Дональд Трамп намерен перечислить свою годовую зарплату, которая составляет от 400 до 450 тысяч долларов, на борьбу с коронавирусом.

«Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату – от 400 до 450 тысяч долларов в год – назад правительству. Последний чек был передан на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на COVID-19. Это большая честь», - написал он в Twitter.

Трамп также прикрепил ссылку на сообщение о том, что он перечислил 100 тыс. долларов – зарплату за первый квартал нынешнего года – на разработку лекарств против коронавируса.