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В Украину из города Сиэтл, США, спецрейсом вернулись 194 пассажира. Это первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла.

Об этом посольство Украины в США сообщило в Facebook.

«194 пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Самолет доставил граждан, которые находились на западном побережье. Спецрейс осуществлялся из города Сиэтл, штат Вашингтон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже восьмой спецсамолет для возвращения граждан из США в Украину.

Напомним, 20 мая из США в Украину специальным коммерческим рейсом МАУ вернулось еще 266 пассажиров. Самолет, который отправился по направлению Нью-Йорк — Киев, стал седьмым спецрейсом, который возвращает людей из США в Украину в период карантина.
ForUm

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