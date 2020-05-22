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За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма, сообщил пресс-центр ведомства в Telegram.

Так, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову продлен запрет, а продюсеру Максиму Фадееву запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

СБУ напомнила, что принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Геннадий Зюганов еще до начала открытой агрессии России против Украины выступал за воссоединение России, Украины и Беларуси. Позже поддержал аннексию Крыма, выступал за «федерализацию Украины».

В июле 2014 года МВД Украины открыло уголовное производство в отношении Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова о возможном финансирования в особо крупном размере действий против суверенитета Украины, изменения ее государственного строя или границ (ч. 4 ст. 110-2 УК У).

Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев посещал аннексированный Россией Крым.   
ForUm

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