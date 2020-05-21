Наземный общественный транспорт в Киеве начнет работать в обычном режиме с 23 мая, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Что касается следующего этапа послаблений. С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях», - сообщил Кличко.

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

«Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того как метро возобновит работу», - отметил мэр Киева

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что общественный транспорт заработает с 22 мая.