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Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 15,5 миллиона долларов помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США, передает УНИАН.

Согласно сообщению, 13,1 миллиона долларов было предоставлено в форме гуманитарной помощи для больниц, а 2,4 миллиона долларов Украина получила для поддержки уязвимых групп населения во время пандемии.

В госдепартаменте подчеркнули, что за последние 20 лет Украина получила от США почти 5 миллиарда долларов помощи, в том числе 362 миллиона долларов были направлены на поддержку украинской системы здравоохранения.
ForUm

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