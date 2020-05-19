В США начали новое расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского по делу об отмывании средств через покупку американской недвижимости. Об этом сообщили американские издания BuzzFeed и Bloomberg, передает hromadske.

BuzzFeed отмечает, что дело расследует так называемое Большое жюри — это коллегия присяжных, которая определяет, существует ли достаточно доказательств, чтобы утверждать, что человек совершил преступление и может оказаться на скамье подсудимых.

Дело касается отмывания средств, выведенных из ПриватБанка (бывший банк Коломойского, национализированный в 2016 году из-за платежного дефицита в $5,5 млрд), через США путем покупки американской недвижимости.

Расследование, по словам источника BuzzFeed, ведется уже более года. Уже установили, что примерно с 2008 года и в течение следующих пяти лет компании с Кипра, Карибских островов и т.д., связанные с Коломойским и его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым, скупали недвижимость в центре американского города Кливленд (штат Огайо), а также отдельные объекты в других американских штатах.

Как утверждается в материалах расследования, Коломойский и Боголюбов передали $622,8 млн подконтрольным им фирмам для покупки недвижимости. Следователи подозревают, что эти средства — часть из тех, что были выведены из ПриватБанка для отмывания.

Кроме того, американские следователи неоднократно бывали в Украине, где обсуждали расследование с уже бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и главой Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Коломойский в комментарии BuzzFeed отметил, что не знает о расследовании Большого жюри, и в очередной раз подчеркнул, что ПриватБанк национализировали незаконно. Боголюбов так же заявил, что вся недвижимость, приобретенная в США, была куплена за средства, полученные законным путем.