Служба безопасности Украины конвоировала и передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации «Исламское государство».
По данным пресс-центра ведомства, гражданин Грузии по прозвищу «Аль Бара Шишани» находился в международном розыске согласно учетам Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил в руководящее звено «ИГИЛ». Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт.
Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленника 12 ноября 2019 в столичном регионе.
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