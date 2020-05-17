Запорожский митрополит Украинской Православной Церкви Лука прокомментировал ситуацию с младенцами, рожденными суррогатными матерями-украинками для иностранцев, которые не могут забрать детей из Киева из-за карантина.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, митрополит Лука в своем Telegram-канале назвал суррогатное материнство «аморальным и антихристианским».

«Карантин вскрыл еще один способ не совсем законного и аморального заработка, который существует у нас в стране. По своей сути суррогатное материнство является аморальным, антихристианским и бесчеловечным. Все это происходит, конечно же, не от хорошей жизни, и мне искренне жаль как самих суррогатных матерей, так и тех детей, которые они родили», - написал он.

«Сейчас очень много говорят о детях, которые были рождены украинскими суррогатными матерями и которые в связи с карантином "застряли" в Украине, – отметил архиерей. – Но никто не говорит о проблеме суррогатного материнства вообще. В нашей стране политики продали все, что можно было продать. Продали свою совесть, нашу землю, страну. Ну а людям остается продавать только то, что у них осталось. А своего у них осталось немного – это они сами».

Митрополит отметил, что суррогатное материнство запрещено во многих странах.

«Этот бизнес католическими консервативными биоэтиками называется "матка напрокат". Поскольку он законом запрещен во многих странах (или на него наложены определенные ограничения), то украинские женщины по возможности зарабатывают себе на жизнь именно таким способом».

Владыка отметил, что никто не может объяснить, куда и в какие семьи – гетеро- или гомосексуальные – попадают такие дети.

«Таким образом карантин вскрыл еще один способ не совсем законного и аморального заработка, который существует у нас в стране. По своей сути суррогатное материнство является аморальным, антихристианским и бесчеловечным. Все это происходит, конечно же, не от хорошей жизни, и мне искренне жаль как самих суррогатных матерей, так и тех детей, которых они родили. А пишу я это для того, чтобы наше общество еще раз задумалось над этой проблемой и осознало глубину дна, к которому мы пришли. Фашистские палачи в концлагерях с немецкой педантичностью извлекали пользу со всего того "человеческого материала", который находился в их распоряжении. Над людьми проводили медицинские опыты и эксперименты, тела мертвых использовали для изготовления мыла, кожаных переплетов и т.п. Не превращается ли наша страна в такой вот концлагерь, где захватчики – колонисты выжимают из украинского народа максимальную выгоду для себя?» – написал митрополит Лука.