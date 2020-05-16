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Луцкий суд отказал в закрытии уголовного производства по делу священника УПЦ, которому выбили окна сторонники ПЦУ.

Фото: sud.ua 

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Волынской епархии, 13 мая Луцкий горрайонный суд рассмотрел дело протоиерея Владимира Мелеся на постановление следователя о закрытии уголовного производства, и стал на сторону священника. 

«В ночь на 23 сентября 2019 представители ПЦУ пришли в дом местного священника протоиерея Владимира Мелеся и начали угрожать его семье. На помощь священнику начали сходиться люди, которые остались верными Христовой Церкви, после чего представители общины ПЦУ покинули здание. Но запугивания и угрозы продолжились ночью. В 03:25 в доме отца Владимира, который также является домовым храмом религиозной

общины УПЦ села Садов, были выбиты два окна. В дом священника полетели металлические предметы», - рассказали в Волынской епархии.

Как сообщают в епархии, следователь пытался закрыть данное дело, не разобравшись и не опросив в полной мере свидетелей. Однако Луцкий суд стал на сторону священника УПЦ и отменил закрытые уголовного производства. 

«Владимир Мелесь просил у суда отменить постановление о закрытии уголовного производства и направить материалы уголовного производства на продолжение досудебного расследования. Изучив все материалы дела и жалобы, суд установил, что следователь принял преждевременное решение о закрытии уголовного производства. Из материалов уголовного производства усматривается, что никакие следственные действия в этом производстве не проводились», - пояснили в епархии.
ForUm

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