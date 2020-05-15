также в разделеРелигия
Митрополит Лука спросил у министра-сокурсника, когда откроют церкви 18
Во всех храмах УПЦ 17 мая будут молиться о жертвах политических репрессий 11
Синод Сербской Церкви считает, что власти Черногории под предлогом борьбы с коронавирусом используют возможность «рассчитаться» с Церковью 16
На Запорожье священник УПЦ освятил более тысячи гектаров полей с молитвой об урожае 15
Черногорско-Приморский митрополит призвал власти и народ к примирению 14
Власти Латвии выплатят священникам по 300 евро в связи с карантином 10
В Луцке суд отменил закрытие дела об угрозах священнику УПЦ 9
Создан проект для обмена опытом юристов из всех стран канонического присутствия РПЦ 79
РПЦ в 5 странах открыла горячие линии для помощи нуждающимся во время пандемии 15
В Беларуси перенесли Международные Кирилло-Мефодиевские чтения 12
Митрополит Иларион призвали власти Черногории отпустить задержанных епископа и священников 18
Патриарх Кирилл распорядился сократить отчисления в Патриархию 10
На Тернопольщине освящены кресты на храме УПЦ, построенном вместо захваченного активистами ПЦУ 19
В Полтаве митрополит УПЦ освятил накупольные кресты для главного собора Крестовоздвиженского монастыря 53
Всемирный совет Церквей поддержал идею провести день молитвы и поста за избавление от коронавируса 7
Замглавы Офиса Президента заявил, что он прихожанин УПЦ 8
Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог посылает испытания 12
Запорожский митрополит призвал власть обсудить этапы выхода из карантина для Церкви 37

В Кировоградской области, в селе Чечелиевка, 14 мая верующие Украинской Православной Церкви отстояли свой храм.

Фото: Александрийская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, представители ПЦУ пытались захватить Свято-Покровский храм УПЦ.

«Благодаря активной позиции членов местной религиозной общины, неравнодушного духовенства и верующих, провокационная попытка передачи храмового здания и материальных ценностей новообразованной религиозной организации ПЦУ не увенчалась успехом.

На требования представителей ПЦУ отдать ключи от храма, настоятель и присутствующие отреагировали решительным отказом: предложили рейдерам обратиться в суд для решения их претензий. Свято-Покровская община Чечелиевки, еще раз доказала свою верность Украинской Православной Церкви», - сообщили в епархии.

Отмечается, что религиозная община УПЦ готовит соответствующий судебный иск о защите своих конституционных прав.

Как сообщалось ранее, Кировоградская ОГА без согласия и уведомления верующих тайно перерегистрировала в ПЦУ две религиозные общины Александрийской епархии, в том числе Свято-Покровскую общину в селе Чечелиевка. Архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп подчеркнул, что верующие и настоятели храмов УПЦ настроены решительно и, как законопослушные граждане Украины, будут «отстаивать свои убеждения, свои интересы и свою правоту» в законном порядке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
8
Теги