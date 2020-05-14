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Президент Владимир Зеленский сменил руководителей управлений Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, Житомирской и Одесской областях. 

Соответствующие указы от 13 мая размещенны на сайте президента

Так, Зеленский уволил главу управления СБУ в Житомирской области Олега Головаша, в Одесской области - Виталия Харченко и управления в Киеве и Киевской области - Сергея Болдыря.

Также президент назначил главой управления СБУ в Житомирской области Сергея Лысака, в Одесской области – Виктора Доровского, а главой СБУ в Киеве и Киевской области назначен бывший глава управления Житомирщины Олег Головаш.
ForUm

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