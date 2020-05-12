У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука обнаружено подозрение на заражение коронавирусной инфекцией - появились симптомы острой респираторной болезни: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Существенное ухудшение состояния здоровья Сергея произошло после того, как его этапировали из Брянского СИЗО в «ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве». По прибытию в московскую тюрьму его поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня, ведь российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19», – написала она.

По данным омбудсмена, администрация «ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве», где содержится Бугайчук, до сих пор не обеспечила его надлежащей медицинской помощью - не сделан ни один анализа. Кроме того, он не обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфектором.

«Руководство пенитенциарного учреждения страны-оккупанта сознательно нарушает права гражданина Украины, предусмотренные пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и статьей 17 Федерального закона № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», – подчеркнула Денисова.

«Неотложно обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры с целью надлежащего медико-санитарного обеспечения Сергея Бугайчука с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020, а также способствовать получению им средств индивидуальной защиты и необходимого лечения. Обращаюсь к международному сообществу с просьбой продолжать давление на Российскую Федерацию, чтобы заставить страну-агрессора выполнять нормы международного права и не нарушать права наших сограждан, и способствовать скорейшему освобождению пленников Кремля», – отметила она.