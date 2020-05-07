Возобновление работы метрополитена в Украине, согласно плану правительства, не может произойти до 22 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством президент Владимира Зеленского.

По его словам, ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.

«Плановый умеренный подход к выходу из карантина – это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных – более полутысячи. Транспорт – это прямой способ распространения этой опасности», - заявил Зеленский.

Шмыгаль отметил, что в Украине за сутки выздоровело рекордное количество людей от коронавируса – 299.

При этом заразилось больше граждан, чем в предыдущие дни, - 507.

Напомним, Кабмин с 17 марта постановил работу метро.