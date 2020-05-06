В Ровенской области в селе Будераж активисты ПЦУ, которые захватили Свято-Покровский храм, мешают молиться верующим УПЦ в церковном доме, транслируя свои службы через громкоговорители.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «РІВНЕ. Голос Церкви», верующие УПЦ вынуждены просить защиты у полиции и органов местного самоуправления, в присутствии которых была достигнута договоренность общин о том, что вопросы права собственности на храм будут решаться в суде.

В течение трех недель верующие УПЦ вызывали представителей правоохранительных органов несколько раз. В мае полиция дважды выезжала на церковный двор. Как рассказывают очевидцы, поводом стали громкоговорители, которые община ПЦУ поставила в церкви после ее захвата.

«Между двумя общинами было заключено письменное соглашение о мирном сосуществовании. Инициировали эту договоренность представители правоохранительных органов и чиновники из района, и я был свидетелем, чтобы достичь временного перемирия после захвата церкви активистами ПЦУ. Однако, как и тогда, так и теперь, община ПЦУ не хочет мира и пытается его нарушить любым способом», - рассказал священник УПЦ протоиерей Василий Начева.

Верующие отмечают, что таким образом сторонники ПЦУ пытаются выселить их общину из церковного дома и завладеть всей церковной территорией.

«Мы молимся в доме на церковном дворе, окна все открыты, потому что тесно. Сейчас карантин и мы вынуждены стоять возле дома. Церковь и дом разделяют всего лишь несколько метров. Как мы можем молиться, когда озвучка богослужения наших оппонентов включена так, что слышно на другом конце села? Мы просили общину ПЦУ не делать этого, ведь их совсем немного, и они могут без громкоговорителей слушать свою службу, но священник даже не стал нас слушать», - рассказала Ирина Тихонюк, прихожанка УПЦ.

По рассказам жителей села, после неудачных переговоров с оппонентами, верующие УПЦ обратились к их настоятелю, монаху Марку, но он сообщил, что не имеет возможности влиять на свою общину.

«Мы вызвали полицию, они приехали и уговорили выключить громкоговорители. Но как только правоохранители уехали из села, община ПЦУ снова включила озвучку. Мы еще раз позвонили, полиция вернулась и сказала, что если сторонники ПЦУ не угомонятся, применят санкции - штраф в размере 17 тыс грн. Громкоговорители выключили и уже не включали, но была серьезная словесная перепалка», - сказала Ирина Тихонюк.