Тот факт, что РФ становится центром распространения пандемии коронавируса в Европе, не говорит об угрозе для Украины.

Об этом в комментарии «Обозревателю» заявила заведующая кафедры инфекционных болезней киевского университета им. Богомольца Ольга Голубовская. «Цифры, которые декларируются, не имеют ничего общего с реальной картиной заболеваний», – подчеркнула она.

«Разумеется, никакие инфекции не имеют границ, но здесь речь идет о другом», – заметила медик.

Врач допустила, что Россия поднялась в рейтинге стран по количеству случаев коронавируса, поскольку на ее территории проводится много тестирований. В то же время в Украине объем тестирования недостаточен. По словам специалиста, если у нас в стране тестировать будут чаще, цифры по заболевшим и, соответственно, умершим от коронавируса возрастут.

Напомним, РФ вошла в десятку стран с наиболее стремительным распространением коронавируса. За прошедшие сутки было зарегистрировано более 10 тысяч новых заражений.