также в разделеОбщество
Усик и Ломаченко снялись в российском фильме о вере и «дружбе народов» 7
СБУ назвала число ударживаемых боевиками украинцев 16
ЕС выделит средства на медицину в приграничных общинах Украины 27
В черновцицких больницах закончились места для больных коронавирусом 34
5 мая. Картина дня 26
Украинская армия заняла 27 место в мире по военной мощи 29
Таран: ВСУ сдерживают попадание коронавируса в район ООС 26
Минздрав обнародовал правила после ослабления карантина 64
В Украину вслед за дождями придет похолодание 43
В Украине растет число бессимптомных больных коронавирусом 43
Индия передала Украине 30 тысяч таблеток противовирусного препарата 30
В Украине с начала года – уже 236 случаев болезни Лайма 143
МОН объясняет: скандальный курс «Основы семьи» - необязателен 36
С начала карантина в Украине зарегистрировано 166 тысяч новых безработных 21
По факту повреждения языческого городища на Львовщине завели дело 16
Более половины украинцев считают СССР и Германию виновными во Второй мировой войне 35
Дело Шеремета: Суд отклонил очередную апелляцию Антоненко 12
Россия готовится бросить на охрану Керченского моста водолазов 77

Тот факт, что РФ становится центром распространения пандемии коронавируса в Европе, не говорит об угрозе для Украины.

Об этом в комментарии «Обозревателю» заявила заведующая кафедры инфекционных болезней киевского университета им. Богомольца Ольга Голубовская. «Цифры, которые декларируются, не имеют ничего общего с реальной картиной заболеваний», – подчеркнула она.

«Разумеется, никакие инфекции не имеют границ, но здесь речь идет о другом», – заметила медик.

Врач допустила, что Россия поднялась в рейтинге стран по количеству случаев коронавируса, поскольку на ее территории проводится много тестирований. В то же время в Украине объем тестирования недостаточен. По словам специалиста, если у нас в стране тестировать будут чаще, цифры по заболевшим и, соответственно, умершим от коронавируса возрастут.

Напомним, РФ вошла в десятку стран с наиболее стремительным распространением коронавируса. За прошедшие сутки было зарегистрировано более 10 тысяч новых заражений.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги