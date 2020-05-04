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Лидеры Китая «намеренно скрыли угрозу» пандемии от мира в начале января 2020 - такой вывод содержит отчет Министерства внутренних дел США, сообщает информационное агентство Associated Press.

Анализ министерства не засекречен, однако отмечен «только для официального использования», передает Радио Свобода.

Согласно ему, Китай умалял угрозу коронавируса, в то же время увеличивая импорт и ограничивая экспорт медицинских товаров. Страна также якобы «пыталась отрицать наличие ограничений на экспорт, скрывая и откладывая предоставление своих данных по торговле».

Отчет также утверждает, что Китай с задержкой сообщил Всемирной организации здравоохранения о том, что коронавирус является «заразной болезнью», поэтому имел возможность заказывать медицинские грузы из-за границы, и в этот период объемы импорта защитных масок, хирургических халатов и перчаток резко возросли.

Китай проинформировал ВОЗ о вспышке 31 декабря, связался с Центром контроля заболевания США 3 января и публично определил патоген как новый коронавирус 8 января.

30 апреля президент США Дональд Трамп заявил о доказательствах, которые дают ему «высокую степень уверенности» в том, что коронавирус был получен из китайской вирусологической лаборатории.

Официальный Пекин ранее в ответ на обвинения Вашимнгтона предположил, что это военные США могли доставить коронавирус в Китай. Также власти Китая обвинили американских чиновников во «лжи», чтобы отвлечь внимание от собственной несостоятельности преодолеть вспышку.

 
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