За период действия карантинных мероприятий киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,1 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс. пользователей, разоблачили 301 интернет-агитатора, распространявшего различные фейки об эпидемии COVID-19, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что 14 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.

Служба безопасности Украины активно противодействует сообщникам российских спецслужб, которые для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране распространяют в сети Интернет деструктивную информацию.

По данным киберспециалистов Службы безопасности, сейчас происходит повышение активности интернет-агитаторов, управляемых из страны-агрессора. Они пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники. В частности, по указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Пасхи, майских праздников, вынужденного карантина и других мероприятий, связанных с соблюдением правил защиты от распространения коронавирусной инфекции.

Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена ​​по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы.

Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений.

В отношении 14 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы «работали» в Киеве, Одессе, Днипре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком и Конотопе. Информацию о выявленных 287 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 118 человек уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.