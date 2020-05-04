Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она неправильно решает проблему пандемии коронавируса.
Об этом заявил Трамп во время пресс-конференции 3 мая, сообщает hromadske со ссылкой на Foxnews.
«Всемирная организация здравоохранения стала катастрофой», — заявил Трамп, добавив, что ВОЗ передает «неправильную» информацию и «ориентирована на Китай».
Президент отметил, что США «глупо» платят им $450 млн в год, тогда как Китай платит $38 млн.
«Но раньше (ВОЗ. — Ред.) была более политизированной, чем все наши лидеры до того. Что сделала ВОЗ, так это то, что пропустила все вызовы», — добавил он.
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