также в разделеМир
Глава МВД Молдовы заболел на коронавирус 16
Лукашенко заявил, что парад к 9 мая не отменят 10
В Испании зафиксировали наименьшее количество смертей за месяц 19
Коронавирус в российской армии: около 3 тысяч заболели 18
Китай пять дней подряд не фиксирует смертей от коронавируса 14
Пандемия коронавируса: число зараженных в мире приближается к 3,5 млн 19
Из КНДР обстреляли южнокорейский погранпункт 22
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 41
В России антирекорды по заболеваемости COVID-19 51
Президент Казахстана снял дочь Назарбаева с поста спикера сената 204
Возвращение Ким Чен Ына: опубликовано видео 27
Испанцы вышли на улицы после семи недель карантина 34
ЕС не будет снимать санкции с России из-за пандемии коронавируса 32
Американские военные разработали тест на выявление COVID-19 18
ВОЗ: Беларусь опережает соседние страны по темпам распространения COVID-19 106
Появились свежие фото публичного выхода Ким Чен Ына 64
Число жертв от COVID-19 в США превысило 65 тысяч человек 33
Представитель ЕС: Дезинформация в условиях эпидемии может убивать 25

Североатлантический Альянс (НАТО) начал разрабатывать план действий на случай второй волны пандемии коронавируса этой осенью. Об этом сообщает Spiegel.

Сообщается, что на прошлой неделе послы стран НАТО провели закрытую встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, на которой было решено начать подготовку ко второй волне вспышки COVID-19. При этом также должен быть разработан долгосрочный «план действий в ответ на пандемию».

«Альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса и иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим партнерам по НАТО», - говорится в сообщении.

Ожидается, что план будет представлен и одобрен Альянсом в конце июня на заседании министров обороны членов НАТО.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 502 новых случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли и 49 выздоровели, общее число заболевших близится к 12 тыс.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги