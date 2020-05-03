Североатлантический Альянс (НАТО) начал разрабатывать план действий на случай второй волны пандемии коронавируса этой осенью. Об этом сообщает Spiegel.

Сообщается, что на прошлой неделе послы стран НАТО провели закрытую встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, на которой было решено начать подготовку ко второй волне вспышки COVID-19. При этом также должен быть разработан долгосрочный «план действий в ответ на пандемию».

«Альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса и иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим партнерам по НАТО», - говорится в сообщении.

Ожидается, что план будет представлен и одобрен Альянсом в конце июня на заседании министров обороны членов НАТО.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 502 новых случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли и 49 выздоровели, общее число заболевших близится к 12 тыс.