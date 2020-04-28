Служба безопасности Украины задержала двоих участников террористической группы главаря Валерия Бергмана по кличке «Немец», причастной к ряду диверсионных актов, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа «Немца» захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит. Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное Луганской, еще два моста в Лисичанске были заминированы.

8 сентября 2019 в ходе спецоперации сотрудники СБ Украины и Нацполиции задержали Бергмана в районе Лисичанска. Во время следственных действий злоумышленник дал обличительные показания. Правоохранители получили от «Немца» подробную информацию о совершенных группой преступлений, расположении схронов со взрывчаткой и средствами поражения, которые предназначались для совершения диверсий, а также сведения о других участниках возглавляемой им террористической группы.

С октября 2019 по апрель 2020-го сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов «группы Бергмана». Из тайников изъято, в частности, самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества, что составляет почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ- 25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки «Star model B», 6 универсальных запалов к ручной гранате УЗРГМ-2, более 2000 боевых патронов различного калибра.

В марте и апреле в Лисичанске и Константиновке оперативники СБУ задержали двух активных участников «группы Бергмана», которые признали свою вину в совершении террористических актов. Сейчас обоим боевикам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.