также в разделеОбщество
В случае скопления людей на Пасху полиция будет привлекать спецназ 8
За минувшие сутки украинскую границу пересекли более 12 тысяч человек 11
Нардеп Рудык вылечился от коронавируса 9
Минздрав просит власти городов обеспечить транспорт для доноров крови 9
Германия передала Украине оборудование для борьбы с лесными пожарами на €230 тысяч 12
Суд заочно арестовал экс-заместителя главы СБУ 31
Полиция расследует закупку радиоактивной древесины из Чернобыльской зоны 11
Депутат Поляков подал в суд на НАПК из-за полета Зеленского в Оман 13
Стало известно, как министр Малюська управляет АРМА в ручном режиме 40
Епифаний: Неизвестно, будет ли у ПЦУ благодатный огонь в этом году 23
Минздрав: Украина еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом 29
Оксана Марченко: Добрые дела особенно ценны – они побеждают зло и делают нас лучше 14
COVID-19 диагностировали у 33 железнодорожников, УЗ закупает тесты 16
Виктор Медведчук и Оксана Марченко помогают малообеспеченным и одиноким украинцам встретить Пасху 54
США увеличили помощь Украине для противодействия COVID-19 20
Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко продолжает помогать в борьбе с коронавирусом: Помощь отправилась в Зимненский монастырь в Волынской области 14
Геращенко допускает, что карантин завершится в середине мая 22
Кулеба: Без партнеров соглашения с Ираном по самолету МАУ не будет 18

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Службы безопасности Украины задержали в Одессе бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», который участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр СБУ.

Досудебным следствием установлено, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона «Шум» казачьего союза «Область войска Донского». Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой «1-й Славянской бригады 1 Армейского корпуса МО ДНР» осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песок, Спартака, Логвиново, донецкого аэропорта.

В 2018 году злоумышленник покинул ряды боевиков и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время тщательно скрывал свое участие в НВФ «ДНР».

Сотрудники СБУ задержали бывшего участника НвФ в Одессе. Во время задержания злоумышленник указал о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации «ДНР».

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
12
Теги