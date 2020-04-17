В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Службы безопасности Украины задержали в Одессе бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», который участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр СБУ.

Досудебным следствием установлено, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона «Шум» казачьего союза «Область войска Донского». Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой «1-й Славянской бригады 1 Армейского корпуса МО ДНР» осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песок, Спартака, Логвиново, донецкого аэропорта.

В 2018 году злоумышленник покинул ряды боевиков и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время тщательно скрывал свое участие в НВФ «ДНР».

Сотрудники СБУ задержали бывшего участника НвФ в Одессе. Во время задержания злоумышленник указал о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации «ДНР».

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.