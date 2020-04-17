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Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), формально независимый государственный орган, кулуарно контролируется из кабинета министра юстиции Дениса Малюськи.

Переписку министра, в которой тот обсуждает назначение заместителем главы АРМА своей креатуры – на тот момент начальника отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Виталия Сигидина, который впоследствии вр.и.о главы АРМА, опубликовал телеграм-канал «Арма: искусство воровать».

Исходя из данный переписки можно сделать вывод о том, что Малюська, который публично заявляет о том, что он не контролирует АРМА, на самом деле является фактическим руководителем данного Нацагентства, решая, в том числе, вопросы по назначению управляющего на Межигорье, которое, как известно, находится на балансе АРМА, о том, кого назначить на руководящие должности в Нацагентства.

Показательной является часть переписки, где Денис Малюська дал на тот момент и.о. директора Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой телефоны Виталия Сигидина и еще одного близкого к себе человека, бывшего советника Владимира Павленко, так как на незнакомые номера она не реагирует.

Также из переписки стало известно о том, что Малюська обращаться за медиа-поддержкой к заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко в обмен на получение контроля за крупнейшим медиа-холдингом UMH, который принадлежал сбежавшему олигарху Сергею Курченко, а сейчас управляется АРМА.
ForUm

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