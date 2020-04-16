Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область ознакомился с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, он осмотрел построенную казарму, в частности комнаты и кухню. В казарме будут проживать 125 военнослужащих в 41 квартире.

«Это очень хорошие, современные условия. Думаю, это те комнаты, в которых наши военные будут чувствовать себя комфортно», - отметил президент.

Зеленский также ознакомился с ходом работ по ремонту столовой. Ее основной зал рассчитан на 344 посетителей, а зал для офицеров – на 40 человек. Реконструкция здания выполнена на 95%, завершаются работы по установке вентиляционной системы. Главе государства продемонстрировали новейшее кухонное оборудование. Оборудование введут в эксплуатацию на следующей неделе.

В целом военный городок будет готов уже в мае.