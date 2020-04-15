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Бывшему сотруднику СБУ заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2014 года житель Донецка вступил в состав так называемого «министерства государственной безопасности» террористической организации «ДНР». Под видом «оперативной деятельности» злоумышленник осуществляет мероприятия незаконного преследования и лишения свободы военнослужащих Вооруженных сил Украины и жителей временно оккупированных территорий, в том числе из числа родственников и близких действующих сотрудников правоохранительных органов Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Указанные действия являются прямыми нарушениями требований Конституции Украины, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
ForUm

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