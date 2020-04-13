На внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля депутаты будут голосовать за законопроекты без обсуждений, за исключением изменений в бюджет и проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли, сообщает Интерфакс-Украина.

«Скорее всего, вопрос бюджета будет обсуждаться и вопрос об отмене постановлений. Другие вопросы: была договоренность голосовать без обсуждений с тем, чтобы как можно быстрее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать как законы в интересах украинского народа», - сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что в Раде зарегистрировали 13 проектов об отмене решения об обороте земель сельскохозяйственного назначения, позволяет запустить рынок земли. Эти постановления блокируют подписание законопроекту.

Спикер также добавил, что новых случаев заболевания COVID-19 среди народных депутатов нет, но есть часть таких, которые находятся на самоизоляции, потому что имели контакт с больными.

Разумков отметил, что некоторые больные нардепы уже выздоровели, и выразил надежду, что в ближайшее время они вернутся на работу.

Напомним, 10 апреля спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 14:00 13 апреля.