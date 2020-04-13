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По состоянию на утро 13 апреля в мире 1 млн 853 тысяч 183 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 114 248 пациентов умерли, и 423 625 — выздоровели, свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

Наибольшее количество инфицированных в США — 560 433 пациентов. Из них 22 115 человек умерли и 32 634 — выздоровели.

Затем по количеству инфицированных идут Испания — 166 831 пациенте, Италия — 156 363, Франция — 132 591 и Германия — 127 854.

В Китае, откуда началась пандемия, зафиксировали 82 162 пациента с коронавирусом.  
ForUm

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