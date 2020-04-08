Останнім часом голова Служби безпеки України Іван Баканов активно піариться на темі реформування спецслужби, перетворення її на сучасний європейський правоохоронний орган. У Верховну Раду направлено кілька редакцій реформи, а до рекламування залучені всі ресурси як самої спецслужби, так і підконтрольні їй медійні особистості, які невтомно розхвалюють «великого реформатора». Однак, за твердженням джерел, мотиви такої бурхливої діяльності очільника СБУ зовсім не такі вже й чисті.

Відразу після призначення на посаду Іван Баканов привів у відомство своїх колишніх партнерів – Олександра Бєляєва (тіньовий офіс) і Андрія Наумова (сьогодні він начальник внутрішньої безпеки СБУ), які й почали ретельний аналіз спецслужби. Ось тільки, за словами обізнаних людей, зовсім не для її вдосконалення або реформування, а для більш меркантильних інтересів.

Давайте зробимо короткий екскурс в історію та нагадаємо, звідки взялися зазначені персонажі та що відбувається тепер.

Про те, що Баканов з товаришами з фонду Держмайна та «Київобленерго» в 2011 році були замішані в привласненні держмайна, не говорив тільки ледачий; про це писали й ЗМІ. Річ у тім, що дві фірми дружини чинного глави СБУ Івана Баканова Оксани Лазаренко фігурували в кримінальній справі «контори» – йшлося про виведення Богуславської та Дибинецької ГЕС у приватну власність. Про це свідчить постанова Солом'янського райсуду Києва від 8 червня 2011 року.

Стверджують, що безпосередньо сам Баканов був фігурантом розслідування кримінальної справи №637 про розкрадання 3,8 млн грн підконтрольними йому компаніями "Енерготек" і «Екоінвест» (за ч.5 ст. 191 КК України). Займався цим провадженням слідчий відділ ГУ СБУ в Києві та Київській області.

До речі, «віджимав» Богуславську та Дибинецьку ГЕС Баканов разом зі своїм другом і партнером – Олександром Бєляєвим, дружина якого Світлана Бєляєва керувала підприємством «Екоінвест».

Як зазначали слідчі, чиновники Київобленерго за домовленістю зі співробітниками ФДМУ в подальшому продали обладнання Богуславської та Дибинецької ГЕС компанії «Екоінвест».

«Афера» Баканова та Бєляєва тривала з 2008 до 2010 року. І крім крадіжки майна, також за інформацією слідства, саме тоді була незаконно продана електроенергія, вироблена двома ГЕС, на суму 2,6 млн гривень.

Надалі кримінальну справу №637 від СБУ нібито було передано в МВС для закриття. Джерела переконують, що так і трапилося – тепер вона «похована» в Кагарлицькому районному відділі Національної поліції України в Київській області.

Інформації про Андрія Наумова та його послужний список небагато. Відомо, що до призначення в СБУ він півтора року працював директором ДП «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження».

Під час роботи Наумова на цьому держпідприємстві журналісти звернули увагу на дивний тендер із реконструкції, якою займався «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження». Цей тендер виграло КМП «Моноліт», яке запропонувало не таку вже й дешеву ціну на роботи. В Єдиному реєстрі судових рішень є згадка про цю справу.

До січня 2018 року Наумов обіймав солодку посаду заступника директора Державного спеціалізованого підприємства з управління капітальним будівництвом зони відчуження. А ще раніше був заступником начальника управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України.

Та найцікавіше те, що, як і свої друзі, він добряче наслідив. Річ у тім, що Наумов нібито досі є одним із головних підозрюваних у кримінальному провадженні Державного бюро розслідувань.

Зокрема, згідно з висновками детективів ДБР, колишній директор ДП "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" Наумов, діючи за попередньою змовою із заступником голови Держагентства України з управління зоною відчуження Фещенком і зі своїми підлеглими Кухаревим і Гарником, скоїв розкрадання бюджетних коштів, виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

Йдеться про перерахування на підприємства з ознаками фіктивності коштів на суму 1,2 млн грн (ТОВ «Будстрой Енерджі») і 1,87 млн грн (ТОВ «Техінвест Інжиніринг»).

Навіть більше, спритний Наумов сам собі нарахував 300% премії та незаконно отримав майже пів мільйона державних коштів.

Також, порушуючи постанову КМУ «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету», держпідприємство «ЦОТІЗ» (директором якого тоді був Наумов) придбало автомобіль за ціною на 80 тис. грн вище, ніж встановлено законодавством України – відповідно, завдано серйозної шкоди.

Також його підозрювали в організації одержання неправомірної вигоди від діяльності «туристичних операторів» шляхом створеного злочинного механізму. Стверджують, що схема була впроваджена в 2018 році та діє дотепер.

Цілком логічно припустити, що в такий спосіб Наумов (у зв'язку з наявністю щодо нього чинного кримінального провадження та загрози потрапити за ґрати) фактично міг перебувати під контролем співробітників МВС і детективів ДБР і виконувати всі їхні доручення, зокрема й щодо реалізації спільних «кормових» схем.

Деякі злі язики говорять, що з метою контролю за діями Наумова керівництвом УВБ Національної поліції відправлено на посаду радника начальника ГУВБ СБУ чинного співробітника МВС Володимира Римарчука.

Джерела стверджують, що Бєляєв і Наумов визначили, що найбільш смачно і швидко – це контроль за контрабандою сигарет і підакцизних товарів.

І нібито з цією метою останній створив у лавах внутрішньої безпеки окремий підрозділ, який займається не охороною офіцерів і не викриттям корупційних проявів. Йому доручено забезпечити охорону... контрабандних потоків.

Щоб зміцнити свої позиції, наскільки відомо, було ухвалено рішення зняти з посад цілих двох заступників голови СБУ – Нескоромного та Карпенка, які не погодилися брати участь у кримінальних оборудках.

Для реалізації задуманого трійця, зважаючи на все, залучила до своїх лав: колишнього співробітника ГУ «К» Ігоря Байдукова, який має широкі зв'язки в цьому специфічному середовищі; відомого бізнесмена Ореста Фірманюка, якого називають ледь не хрещеним батьком української контрабанди; власника Львівської тютюнової фабрики Григорія Козловського, а також Василя Костюка, про якого в ЗМІ говорять як про відомого «обготівкувача».

Складаючи всі «пазлики», можна дійти висновку, що суть задуму «конторських» полягала не мало не багато, в організації безперешкодного постачання сигарет білоруського та українського походження через територію РФ (кордон на території Харківської області) з транзитом через кордон України та Євросоюзу (на території Львівської, Волинської та Закарпатської областей).

Крім того, Байдуков як виходець із донецької СБУ, за деякими даними, вже відновив зв'язки з керівництвом донецької тютюнової фабрики «Хамадей» і під контролем «ручного» керування Донецького управління СБУ, розташованому в Маріуполі, запланував проводити постачання сигарет на підконтрольну Україні територію.

На сьогодні вже звільнено керівників контрабандних підрозділів БКОЗ Харківської та Закарпатської областей, які, за інформацією нашого джерела, не погодилися брати участь в описаній діяльності, на черзі й інші. Кажуть, що під удар потраплять начальники Львівського, Одеського, Чернівецького підрозділів БКОЗ, якщо теж будуть незговірливі з шефом ВБ Наумовим і Бєляєвим.

Згідно з листом Андрія Наумова, в період з 3 квітня та до 31 грудня 2020 року, тобто на весь рік, на всі ключові митниці західного кордону України відправлений великий загін співробітників внутрішньої безпеки СБУ. На нього покладено функції протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів. А це повністю суперечить чинному законодавству та вимогам внутрішніх наказів СБУ. Фактично цим листом Наумов собі додав і ще одне кримінальне провадження за ст. 364 і 365 Кримінального кодексу України.

З огляду на все вищевикладене можна зробити висновок, що начальник ГУ СБ Служби безпеки України, полковник Андрій Наумов перевищив свої службові повноваження, тобто умисно вчинив дії, які явно виходять за межі наданих прав чи повноважень, що є кваліфікувальною ознакою ст.365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень).

Втім, маючи такого шефа та наявність – зважаючи на все – «даху» в особі МВС і ДБР, він цим не займається, а лист до ДПСУ та ДМСУ анонсував як запрошення контрабандистів до «співпраці» в рамках вже розробленого прайса.

Сьогодні всі співробітники СБ, зокрема Головного управління внутрішньої безпеки та його представництв, нам добре відомі, у разі потреби ми готові озвучити всі їхні прізвища. Ці панове, наскільки повідомляють наші джерела, розміщені на пунктах пропуску, де вони представилися митникам, прикордонникам та місцевим контрабандистам як особи, що контролюють роботу митниці та прикордонників.

До митних переходів підтягнута спецтехніка радіоконтррозвідки та візуального спостереження, а всі співробітники розміщені й нагодовані, як стверджують наші джерела, за кошт Ореста Фірманюка та Василя Костюка в прикордонній смузі.

Одним словом, робота пішла, чекаємо аналогічного десанту на кордоні з Білоруссю і РФ, а також на КПВВ на лінії розмежування.