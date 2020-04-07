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В российском космическом агентстве Роскосмосе назвали указ президента США Дональда Трампа о добыче ископаемых на Луне агрессивным планом «по фактическому захвату территорий других планет» и попыткой «экспроприации космического пространства».

Об этом заявил заместитель председателя российской госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев, сообщает Радио Свобода.

«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, - все помнят, что из этого вышло», - цитирует Савельева пресс-служба Роскосмоса.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. «У американцев должно быть право на коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве», - говорится в документе. США считают космос уникальным пространством для деятельности человека, но не общественным достоянием, поэтому планируют «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».

США также не признают заключенное в 1979 году в ООН соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которой исследования естественного спутника Земли становится достоянием человечества и проводится в интересах всех стран.
ForUm

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