Специалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призвали к свержению конституционного строя, сообщает пресс-центр СБУ.

Руководили их деятельностью из Российской Федерации, оборудование организаторы развернули в одном из бизнес-центров Днипра. Сотрудники спецслужбы установили, что ботоферма создавала и управляла учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные. Мощность «фермы» - более 5000 ботов.

Соответствующее телекоммуникационное оборудование и специализированное программное обеспечение организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернет.

Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти. Кроме того, боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19.

Следователями СБУ начато уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники.

С начала карантина Служба безопасности Украины разоблачила две управляемые из РФ ботофермы в Киеве и в Днмпре. Деятельность 7 интернет-агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, расследуется в рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по статьям 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполицию для применения мер административного воздействия по компетенции направлена информация о 115 идентифицированных пользователях интернета, которые распространяли фейки о коронавирусе. Они будут привлечены к административной ответственности по ст. 173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.