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Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила агента спецслужб России и разоблачила их замысел по агентурному проникновению в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что гражданин РФ в 2018 году попал в компрометирующую ситуацию и, находясь под стражей с применением физического воздействия и психологического давления, был завербован сотрудниками ФСБ. Вскоре, получив задание устроиться на военную службу в украинскую армию, агент ФСБ был переправлен кураторами на территорию Украины.

В обход пункта пропуска он пересек государственную границу и легализовался как беженец. В течение года россиянин изучал обстановку вокруг воинских частей, которые привлечены к выполнению боевых задач в составе Объединенных сил. Для этого он посещал различные регионы Украины, в том числе территорию Донецкой и Луганской областей. В местах постоянной и временной дислокации военных подразделений агент установил контакты с отдельными их представителями. Благодаря этому он собрал необходимые документы, часть из которых были поддельными и ссылался на якобы преследование российскими правоохранительными органами.

В 2019 году подал их для принятия на военную службу в одной из боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, пользуясь нормами указа президента «О положении о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства».

На территории нашего государства для координации действий с сотрудниками российской спецслужбы агент использовал защищенные каналы связи.

Контрразведчики спецслужбы пресекли проведение разведывательной деятельности спецслужб РФ в рядах Вооруженных сил Украины, в отношении иностранца приняты меры предосторожности.
ForUm

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