За период действия карантина Служба безопасности Украины выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них 4 интернет-агитатора, которые действовали по заданию российской стороны, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, специалисты Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских «киберактивистов» из Одессы, Днипра, Львова и Херсона. Расследование проводится в рамках уголовных производств, начатых по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Еще 28 человек совместно с Национальной полицией уже привлечены к административной ответственности за ст.173-1 (распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП. Также СБУ заблокировала распространение фейкового контента в более 1000 интернет-сообществах, которые в целом имеют более 500 тыс. подписчиков. В случае подтверждения информации о спланированных действиях злоумышленников, в частности, по указанию кураторов из РФ и временно оккупированных территорий, они будут переквалифицированы согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.