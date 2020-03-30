Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Запорожского горсовета на масштабных злоупотреблениях с коммунальной землей. Из-за их действия местный бюджет недополучил более пятидесяти миллионов гривен прибыли, сообщает пресс-центр ведомства.

По версии следствия, чиновники организовали механизм передачи в частную собственность земли, принадлежащей общине, по заниженным ценам.

«С нарушением действующего законодательства должностные лица привлекали к проведению экспертной денежной оценки земельных участков юридических лиц, не имеющих соответствующих специалистов и разрешений. Этих субъектов оценочной деятельности чиновники выбирали без соответствующих тендеров», - говорится в сообщении.

С 2016 года должностные лица вносили в отчеты об экспертной денежной оценке земельных участков недостоверные сведения об их рыночной стоимости. Затем земельные участки чиновники передавали в частную собственность по значительно заниженной цене. По предварительным выводам экспертов, вследствие этих сделок местный бюджет недополучил более пятидесяти миллионов гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков в помещениях государственных учреждений и по адресам проживания фигурантов дела. Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, ставшую основанием для незаконной перерегистрации участков, электронные носители информации, которые содержат важные сведения для досудебного расследования.

Продолжается экспертиза для установления полного размера причиненного обществу ущерба из-за противоправной деятельности должностных лиц.

Сейчас принимаются меры по возврату земельных участков в собственность. По решению суда наложен арест на 31 земельный участок ориентировочной оценочной стоимостью более 200 млн гривен. Мероприятия по разоблачению противоправных действий проводились совместно со следователями ГУ Нацполиции в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры.