Служба безопасности Украины прекратила в Днипре незаконную деятельность представителей частной детективной фирмы, которые оказывали услуги по негласному прослушиванию пользователей смартфонов, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники предоставляли «услуги» по сканированию электронной переписки в мессенджерах, а также осуществляли сбор информации с ограниченным доступом в отношении физических и юридических лиц. Правоохранители задокументировали факт установки злоумышленниками программного обеспечения, содержащего признаки специального технического средства негласного получения информации, в смартфон одного из объектов «наблюдения».

По экспертным оценкам, обнаруженное СБУ шпионское оборудование позволяет записывать и прослушивать телефонные разговоры, получать несанкционированный доступ к информации, хранимой и обрабатываемой в терминале мобильной связи, а также контролировать электронную переписку в популярных мессенджерах.

Наблюдение за каждым «клиентом» был оценено в 3000 долларов США. Во время проведения обысков в офисах злоумышленников и месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли носители информации с детализированными данными телефонных соединений абонентов сотовой связи, сведениям, содержащими банковскую тайну, персональные данные объектов «наблюдения», подлежащие защите. Устанавливаются должностные лица банковских учреждений и правоохранительных органов, которые способствовали незаконному получению сведений о «клиентах», а также заказчиков противоправных услуг. Начато уголовное производство по ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. После проведения ряда соответствующих технических экспертиз будет принято решение об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.