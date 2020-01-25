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Президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил США.

Он опубликовал изображения в Twitter.

«После консультаций с нашими большими военными лидерами, дизайнерами и другими, я рад представить новый логотип Космических сил США, Шестого рода войск нашей замечательной армии» — написал Трамп.

В комментариях Трампа уже упрекнули за сходство логотипа с лого других компаний.

Напомним, космические войска США были созданы в декабре 2019 года по поручению Трампа. Новый род войск призван защищать интересы национальной безопасности США в космосе. Ожидается, что Космические войска будут насчитывать 16 тысяч служащих и состоять из военных специалистов и гражданского персонала.
ForUm

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