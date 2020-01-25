Президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил США.
Он опубликовал изображения в Twitter.
«После консультаций с нашими большими военными лидерами, дизайнерами и другими, я рад представить новый логотип Космических сил США, Шестого рода войск нашей замечательной армии» — написал Трамп.
В комментариях Трампа уже упрекнули за сходство логотипа с лого других компаний.
After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020
Напомним, космические войска США были созданы в декабре 2019 года по поручению Трампа. Новый род войск призван защищать интересы национальной безопасности США в космосе. Ожидается, что Космические войска будут насчитывать 16 тысяч служащих и состоять из военных специалистов и гражданского персонала.
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