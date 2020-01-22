Фанар опубликовал официальный список иерархов Православной Церкви Украины, в число которых вошел глава УПЦ КП Филарет (Денисенко).

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Об этом сообщил на своей странице Facebook религиовед Юрий Черноморец.

В издании «почетного патриарха» назвали «митрополитом Киевским» и записали первым в списке иерархов ПЦУ. Вторым значится Макарий Малетич, экс-глава УАПЦ, третьим – Симеон (Шостацкий), бывший митрополит УПЦ.

Как сообщалось, Филарет многократно высказывался о том, что не имеет отношения к ПЦУ и считает себя главой другой религиозной структуры – УПЦ КП. Он даже заявлял, что готов к анафеме со стороны Фанара и они для него «не имеют значения».

Ранее Филарет обвинил Патриарха Варфоломея в стремлении стать «православным папой» и отметил, что глава Фанара подписал Томос и дал автокефалию ПЦУ только для того, чтобы расширить сферу своего влияния и увеличить количество константинопольской паствы.