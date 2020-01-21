51% украинцев считают, что самым лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центра Разумкова, представленные на пресс-конференции на тему: «101-я годовщина Соборности Украины: что больше всего объединяет и разъединяет украинцев», сообщает УНИАН.



Авторы исследования заявляют, что это «самый высокий процент за все время проведения опросов». «Внеблоковый статус Украины поддерживают 26%, а 6% считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ», - говорится в исследовании.

В то же время по этому вопросу существуют региональные различия: вступление в НАТО почти единодушно поддерживают на западе (80%) и более половины населения в центральном регионе (54%).

Зато на юге предпочитают нейтральный статус (42%), так же и на востоке (43%), при этом на востоке 13% видят гарантию безопасности в военном союзе с Россией и странами СНГ.

В то же время, и на юге, и на востоке примерно треть населения (соответственно 34% и 29%) предпочитает членство Украины в НАТО.

Общенациональное исследование было проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения были приведены данные опросов, проведенных в разные годы фондом «Демократические инициативы» с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

