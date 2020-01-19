Советник президента США Дональда Трампа по вопросам России Эндрю Пик покинул свой пост через три месяца после того, как начал свою работу.
Об этом сообщает Bloomberg.
Источники агентства рассказали, что Пика отстранили от должности в пятницу, 17 января, из-за начатого против него расследования.
«Советника Трампа сопроводили из Белого дома», — сказал один из источников.
Согласно сообщениям, Пик должен был сопровождать президента Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии на следующей неделе.
Комментировать ситуацию официально и Белый дом и сам Пик отказались.
Эндрю Пик возглавил подразделение по отношениям с Европой и Россией СНБ США в ноябре прошлого года. До этого он занимал пост заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.
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