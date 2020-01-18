Неизвестный открыл огонь на улице в городе Грантсвилл в штате Юта, США, в результате чего четыре человека погибли, один получил ранения.

Подозреваемого задержала полиция, сообщает CNN.

Информация о личности и мотивах подозреваемого не разглашается.

Капрал Ронда Филдс из полицейского управления Грантсвилла сказала, что полиция уверена, что был только один стрелок и что никакой дальнейшей опасности для граждан нет.