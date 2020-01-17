По материалам Службы безопасности Украины прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении в совершении преступлений трем действующим депутатам городских районных советов в Донецкой области, сообщает пресс-центр СБУ.

Досудебное следствие СБУ установило, что в апреле 2014 года депутат Лиманского городского совета добровольно способствовала организации и проведению незаконного голосования. В частности, она возглавила участковую избирательную комиссию в поселке Кривая Лука, координировала работу участка, подсчитывала голоса и подписывала соответствующие акты.

Аналогично поступил и депутат Константиновской горсовета. Он также добровольно возглавил избирательный участок, организовал и провел псевдореферендум в селах Тарасовка, Александрополь, Новооленовка, Водяное Второе, Березовка и Зеленое Поле.

Вопреки действующему законодательству Украины действовала и депутат Мироновского поселкового совета. Вместе с другими избранниками на внеочередной сессии сельсовета она приняла решение о проведении фейкового референдума. Активно призывала жителей Донетчины к участию в псевдоголосовании и способствовала его проведению. Следователи СБУ подозревают этих граждан в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области продолжаются неотложные следственные действия.